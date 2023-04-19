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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 5:50

За прошивку игровых консолей жителю Липецка грозит до пяти лет колонии

Мужчина хотел продавать взломанные приставки
Алина ПАЛАГИНА
Липчанин прошивал консоли для продажи

Липчанин прошивал консоли для продажи

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жителю Липецка грозит до пяти лет колонии за прошивку игровых консолей. 28-летний горожанин хотел продавать взломанные приставки. Всего находчивый молодой человек купил десять консолей, чтобы модифицировать их.

Все дело в том, что на оригинальных приставках нельзя устанавливать нелицензионные игры. Поэтому некоторые умельцы ломают защиту устройства, чтобы использовать пиратские диски.

В июле 2022 года липчанин выставил в Интернете объявление о продаже взломанной консоли. Так полицейские вышли на хитреца. Мужчина нарушил права и пошатнул репутацию компании, которая выпускает приставки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Его обвиняют по части 2 статье 272 и части 2 статье 273 УК – «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Дело направили в суд.