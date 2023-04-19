64-летняя женщина на «Шевроле» сбила пешехода во дворе на Водопьянова в Липецке

На улице Водопьянова в Липецке сбили 43-летнюю женщину Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем минувшего вторника, 18 апреля, в Липецке на улице Водопьянова 64-летняя женщина за рулем «Шевроле» сбила перехода. ДТП произошло во дворе дома. 43-летней пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили.

За сутки на дорогах региона автомобилисты нарушили ПДД 4 852 раза. ЗА пьяную езду инспекторы привлекли к административной ответственности пять липчан, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 66 водителей поймали не пристегнутыми ремнем безопасности.

Дорожные камеры записали 4 487 случаев, когда жители региона превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.

Напомним, подл Липецком начали ремонтировать участок трассы из Усмани в Девицу. Работы планируют закончить к декабрю.