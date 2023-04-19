Под Липецком водитель перевернувшегося на трассе «ВАЗ-2115» попал в больницу

Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и угодил в кювет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего вторника, 18 апреля, в Данковском районе Липецкой области перевернулся «ВАЗ-2115». Водитель ехал на трассе Кудрявщино-Гугуевка-Долгое и не справился с управлением. Машина угодила в кювет. 34-летний автомобилист попал в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В этот же день в областном центре на улице Октябрьской произошло еще одна ДТП. 53-летний липчанин за рулем «Дэу» также потерял управление и врезался в столб линии электропередачи. Водителя увезли на скорой.

Напомним, днем 18 апреля на Водопьянова в Липецке 64-летняя женщина на «Шевроле» сбила пешехода. Авария произошла во дворе одного из домов. Медики осмотрели 43-летнюю горожанку и отпустили домой.