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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 6:39

20 человек эвакуировали из горящей четырехэтажки в Лебедяни Липецкой области

На место происшествия приехали четыре пожарных расчета и автолестница
Алина ПАЛАГИНА
Ночью 19 апреля квартира загорелась в многоэтажном доме в Лебедяни

Ночью 19 апреля квартира загорелась в многоэтажном доме в Лебедяни

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью этой среды, 19 апреля, в Лебедяни Липецкой области загорелась квартира в четырехэтажке на улице Советской Армии. Спасатели эвакуировали 20 человек.

В диспетчерскую позвонили в 01:00, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На место происшествия приехали четыре пожарных расчета и автолестница. К счастью, никто не пострадал. Пламя повредило мебель в квартире на площади в один квадрат.

За сутки в регионе сухая трава горела 38 раз. Общая площадь возгораний превысила пять гектаров. Напомним, с 14 апреля в Липецкой области ввели особой противопожарный режим. Липчанам запретили разжигать костры. Штрафы за нарушения удвоили. В отдельных случаях могут привлечь и к уголовной ответственности.