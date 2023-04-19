Подрядчик подделал документы, чтобы выиграть торги на строительство дорог в селе под Липецком

Факт подделки выявила прокуратура Добровского района Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области подрядчик подделал документы, чтобы участвовать в торгах на дорожное строительство в селе Капитанщино. Этот факт выявила прокуратура Добровского района. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Администрация района запустила тендер на строительство и реконструкцию дорог в коттеджном поселке «Добровские лужайки» по улицам Виноградная, Липовая и Рябиновая. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, участники аукциона должны были подтвердить свой опыт в подобных работах. Они предоставили соответствующие документы. Один из подрядчиков указал, что занимался дорогами в загородном жилом комплексе и даже выслал акт приемки работ. Когда документы начали проверять, оказалось, что такого коттеджного поселка не существует.

Прокурор направил материалы проверки в отдел полиции. Там возбудили уголовное дело. Ход расследования взят ведомством на контроль.