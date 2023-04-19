Жителю Липецкой области грозит до 6 лет тюрьмы за кражу денег с банковской карты студента Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 58-летнего мужчину. Его обвиняют в краже с банковского счета студента – п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, в феврале этого года житель Усмани нашел утерянную карту и пошел с ней по магазинам. Он купил на чужие деньги продукты, алкоголь, а на следующий день выбросил кредитку. Оказалось, что карта принадлежит 16-летнему подростку. Студент, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодея задержали по «горячим следам». Правоохранители поймали его и доставили в отдел. Мужчина признал вину, которую также подтвердили собранные доказательства. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения. Затем материалы передадут в суд.