Следственный комитет начал проверку из-за трупа у гаражей на улице Клары Цеткин в Липецке

У гаражей по улице Клары Цеткин в Липецке нашли труп мужчины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 19 апреля в Липецке в районе улицы Клары Цеткин нашли труп мужчины. Прохожие обнаружили тело возле гаражей и сообщили об этом в полицию.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР. - Устанавливается личность погибшего и причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, мужчина упал с крыши гаража. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Они опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения.

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