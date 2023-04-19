В заказнике под Липецком браконьер двумя сетями выловил 169 рыб на 60 тысяч рублей

Под Липецком поймали браконьера с двумя сетями и рыбой Фото: Росрыболовство

На прошлой неделе в Липецкой области поймали браконьера, который сетями ловил рыбу на территории природоохранного заказника. Местный житель нанес ущерб в 60 315 рублей.

Как сообщили в липецком отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, мужчина рыбачил в Грязинском районе. На него вышли инспекторы и полицейские. Двумя сетями нарушитель выловил 169 рыб: 2 щуки, 3 густер, 8 окуней, 36 карасей, 57 лещей, 61 плотву, красноперку и рака.

Браконьер может попасть под ст.256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Материалы дела направили в ОМВД по Грязинскому району.

В тот же день инспекторы Росрыболовства оштрафовали водителя катера, который плыл в особо охраняемой зоне. Напомним, что с 10 апреля по 10 июня период покоя - у рыбы начался нерест.