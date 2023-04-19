В Липецке опровергли слух о приостановке производства на предприятии бытовой техники

Заводы бытовой техники в Липецке продолжают работать в штатном режиме Фото: Алина ПАЛАГИНА

Слух о приостановке производства на предприятии бытовой техники опровергли в Липецке. Заводы выпускают продукцию, как и прежде.

Ранее в СМИ появилась информация о трудностях с производством иностранной бытовой техники в РФ. Издания писали, что многие предприятия претерпевают неприятные времена. Спрос на их товары снижается, а конкуренция с менее дорогими отечественными и китайскими брендами растет.

В список заводов, о которых говорили журналисты, попал и турецкий Arcelik в Липецке. Здесь выпускают стиральные машинки и холодильники «Индезит», «Вирпул» и другие. Однако как сообщили vesti-lipetsk.ru в пресс-службе вице-губернатора Сергея Курбатова, завод в областном центре продолжает работать штатном режиме.

Напомним, в Липецке на площади Победы до 27 апреля работает ярмарка с товарами отечественного производства.