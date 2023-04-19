21 школу и два детсада капитально отремонтируют в Липецкой области

В Липецкой области капитально отремонтируют 38 соцучреждений Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области капитальной отремонтируют 38 социальных учреждений. Преображение ждет 21 школу и два детсада.

Не забыли и про культурные площадки. В регионе восстановят здание библиотеки и 14 центров для досуга, сообщает пресс-служба регионального правительства. С подрядчиками заключили контракты. Работа уже закипела на некоторых площадках.

Напомним, в 2023 году в областном центре начнется ремонт четырех школ – № 6, 54, 63 и 70. На капитальное обновление образовательных учреждений потратят 547 миллионов рублей. Дополнительно хотят выделить еще 52,4 миллиона – на современное оборудование и переквалификацию учителей.

В Липецкой области продолжают не только ремонтировать старое, но и возводить новое. К 2024 году в микрорайоне Елецкий построят школу за полтора миллиарда рублей.