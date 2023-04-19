600 человек посадили на Силикатных 19 тысяч сосен во время акции «Сад Памяти» в Липецке

19 апреля в Липецке на Силикатных озерах прошло главное мероприятие акции «Сад Памяти» Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту среду, 19 апреля, в Липецке прошло центральное событие международной акции «Сад Памяти». Мероприятие проводят уже четвертый год подряд. На берегу Силикатных озер собрались около 600 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участники посадили 19 тысяч молодых сосен на площади в 4,2 гектара.

Приехали волонтеры из 30 организаций, представители власти, лесники и активные горожане. На месте инструкторы выдали горожанам необходимые инструменты. В этом году в рамках акции матери бойцов, погибших на СВО, высадили деревья в честь своих сыновей.

Напомним, всего в Липецкой области во время «Сада Памяти» жители региона посадят 738 тысяч деревьев. Площадь леса составит 178 гектаров.