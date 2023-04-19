Жителя Липецка приговорили к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке вынесли приговор 27-летнему мужчине, который по пьяни насмерть зарезал друга. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» и назначил 9 лет колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в декабре прошлого года подсудимый выпивал вместе с 26-летним знакомым в доме по улице Сафонова. Нетрезвые липчане поссорились. Злодей схватил нож и ударил им в грудь оппонента. От полученных ранений несчастный скончался.

Хозяин дома перенес труп за сарай, затем помыл пол, замочил одежду в воде. О случившемся он сообщил родственнице. Та обратилась в полицию. На месте преступления следователи нашли орудие убийства.

Липчанин признал вину еще на стадии предварительного следствия. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков.