Тепло до +19 градусов, без дождей и сильный ветер обещают в Липецкой области 20 апреля

20 апреля в Липецке ожидают теплую и ветреную погоду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 20 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и тепло +19. В регионе ожидают сильный ветер, а вот дождей не предвидится.

Ночью сохранится плюсовая температура, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В темное время суток столбики термометра покажут от +3 до +8 градусов. Днем же воздух прогреется от 14 до 19 градусов выше нуля.

Ветер – восточной четверти. Ночью его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Днем ветер усилится до 8-13 м/с. Давление упадет до 752 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в эту среду, 19 апреля, в Липецке прошло центральное событие акции «Сад Памяти». 600 горожан посадили на берегу Силикатных озер 19 тысяч молодых сосен.