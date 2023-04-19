В Липецке наркодилер из Таджикистана получил 8 лет строгого режима за полкило героина Фото: УФСБ по Липецкой области

Липецкий районный суд приговорил гражданина Таджикистана к 8 годам колонии строгого режима за полкило героина. Его признали виновным в покушение на сбыт наркотиков в крупном размере – ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Сотрудники регионального УФСБ России задержали злодея в марте прошлого года на трассе «Липецк-Хлевное». У него изъяли 562 грамма наркотика, которые он планировал через закладки сбывать на территории Центрального федерального округа. Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области, приговор суда уже вступил в законную силу.

Напомним, что в селе Тербуны нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН проверили германскую противопехотную выпрыгивающую осколочную мину, гранату Ф-1, гранату Ф-1 с запалом Ковешникова и взрыватели. Взрывоопасные предметы передали сотрудникам полиции.