36 улиц Липецка останутся без света, еще более 50 - без воды в четверг 20 апреля

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 20 апреля в Липецке вновь отключат свет и холодную воду. С 14.00 до 17.00 без электроэнергии останутся жители улиц Полиграфическая и Вермишева.

С 9.00 до 17.00 свет погаснет по улицам Булавина; Курчатова; Бородинская; Карбышева, 95; Дарвина; Димитрова; Красная; Студеновская; Чапаева; Энергетическая; Вольная, 13, 15; Лучистая, 15, 40; Новая, 38; Осипенко, 4; Отрадная; Просторная, 2, 12; Раздольная, 34; Совхозная, 128а, 132; Утренняя, 1; Ясная, 11; Арсеньева; Брюллова; Еловая; Кочеткова, 2, 4а; Рассветная; Сокольская; Стасова; Третьякова, 1; Докучаева; Панфилова, переулок Космический, 3-5, 36, 4а, 5а; Лунный, 2, 4; Свободный; Ильича, а также в садоводческих товариществах «Пусковые двигатели»; «Металлург 1»; «Ферросплавщик», 127, 138, 143; «Сокол 2»; «Сокол 3». Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Валентины Терешковой, 28/4, 28/5, 28, 30, 30/2, 32/3, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3; Циолковского, 23, 25, 27а, 29а, 29б, 31, 31а, 33, 33/2, 35/2, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2; Космонавтов, 15/3; Волгоградская, 8, 8а, 10-12, 14, 14а; Ильича, 15, 18; частный сектор: Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Красина, Седова, Волгоградская, Воронежская, 2-я Воронежская, Песчаная.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Музыки, 1-4, 6, 8, 10; Казьмина, 1-7, 1а; Опытная, 11а, 11б, 15, 17-22, 17Б, 17в, 18, 18а, 18в, 19б, 20а; Боевой проезд, 24а, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 47, 49; Фурсова, 1; Лебедянское шоссе, 4а-в; Агрономическая, 10, 12, 14, 17; Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 9б, 13, 15, 16, 19, 21; частный сектор: Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Полевая, Можайского, Степанищева, Боевой проезд, Совхозная; Одесская; Станционная, Пришвина, Новотепличная, Ягодная; Раздольная, Новая, Вольная, Отрадная, Утренняя, Лучистая, Ясная, Просторная, переулок Беговой, садоводческое товарищество «Металлург-1».

С 14.00 до 17.00 без воды останутся жители дома №9 по улице Вермишева.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Циолковского, 31а; Волгоградская, 8; Фурсова, 1; Вермишева, 9. Дополнительная информация по телефонам: : *6048, 236-048.