85-летнюю пенсионерку сбила женщина на «Ладе» на Московской в Липецке

Липчанка получила травмы Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем минувшей среды, 19 апреля, в Липецке на улице Московской произошло ДТП. Во дворе дома 48-летняя женщина за рулем «Лады-Весты» сдавала назад и сбила пенсионерку. 85-летнюю горожанку увезли в больницу.

Немного ранее в областном центре на улице Гагарина в аварии с «Чери» пострадал 22-летний мотоциклист. Машиной управляла 40-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Байкер попал в больницу.

4 708 нарушений ПДД зафиксировали на дорогах региона за сутки. Автоинспекторы задержали девять пьяных водителей. Также к административной ответственности привлекли автомобилистов, которые ехали не пристегнутыми. 4 373 раза липчане превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.