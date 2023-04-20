Водитель и пассажир Газели получили травмы в ДТП с «ВАЗ-2108» под Липецком

В Лев-Толстовском районе в ДТП с ВАЗом травмы получили водитель и пассажир Газели Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшей среды, 19 апреля, в Лев-Толстовском районе Липецкой области столкнулись «ВАЗ-2109» и Газель. Авария случилась в селе Троицкое на улице Центральной, сообщает пресс-служба регионального УМВД. За рулем девятки сидел 24-летний парень. Травмы получили 48-летний водитель и 45-летний пассажир ГАЗ.

Напомним, в этот же день в областном центре произошло еще два ДТП с пострадавшими. На Московской во дворе дома сбили 85-летнюю пенсионерку. На Гагарина 22-летнего мотоциклиста увезли в больницу после столкновения с «Чери».

Всего за сутки на дорогах региона липчане нарушили ПДД 4 708 раз. Административное наказание получили девять автомобилистов за пьяную езду и 78 – за вождение без ремня безопасности.