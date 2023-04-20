«Поезд Победы» с новым вагоном о военных трибуналах приедет на два дня в Липецк 22 апреля

22 и 23 апреля в Липецке будет работать музей «Поезд Победы» Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В субботу, 22 апреля, в Липецк на два дня приедет «Поезд Победы». В этом году горожанам представят новый вагон – о военных трибуналах, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане смогут увидеть на выставке скульптуры немецких и японских преступников времен Второй Мировой войны. Мастера создавали фигуры по фотографиям. Точно изобразили их позы и лица в ходе Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов. Всего в экскурсионный состав входят десять вагонов, посвященных разным темам Великой Отечественной.

Музей прибудет на железнодорожный вокзал. Горожане смогут посетить экспозицию бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Заявки начнут принимать за сутки до прибытия поезда в город. Билеты пришлют на электронную почту.

Липчанам советуют не затягивать с бронированием, потому что места разбирают очень быстро. Экскурсантов заводят через каждые пять минут, поэтому лучше не опаздывать. Детей младше 12 лет будут пускать только с родителями.