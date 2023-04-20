Жильцы дома на Яна Берзина в Липецке вызвали пожарных из-за дымовой шашки от тараканов

В Липецке жильцы дома приняли дымовую шашку за пожар Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром минувшей среды, 19 апреля, в Липецке на улице Яна Берзина жильцы дома №9 вызвали пожарных из-за дымовой шашки от тараканов. В диспетчерскую позвонили в 11:53. Внимательные горожане подумали, что в квартире на четвертом этаже произошел пожар.

На место происшествия приехали шесть расчетов МЧС и автоподъемник. Спасатели увидели, как из двери сочится дым. Пришлось вскрыть квартиру. К счастью, ничего не горело. На стуле стоял таз, а в нем лежала шашка.

– Через соседей нашли хозяина квартиры, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Выяснилось, что это средство дезинфекции от тараканов.

Напомним, ночью 19 апреля спасатели эвакуировали 20 человек из горящей четырехэтажки в Лебедяни.