В Липецке 67-летний пенсионер украл из гаража бензогенератор и магнитофон на 39 тысяч Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке 34-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже из гаража. Он не был там с 1 марта. Придя 19 апреля, обнаружил, что из помещения исчезли туристический стул, бензогенератор, магнитофон. Ущерб составил 39 300 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 67-летний пенсионер. Он поделился, что ранее гараж принадлежал его родственнице, поэтому у мужчины был ключ. Злодей спокойно открыл гараж и вывез имущество на автомобиле.

Полицейские изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке жильцы дома на Яна Берзина в Липецке вызвали пожарных из-за дымовой шашки от тараканов. На место происшествия приехали 6 расчетов МЧС. Подробности здесь.