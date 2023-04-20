«Поезд Победы» 2023 прибудет в Елец Липецкой области 24 апреля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

«Поезд Победы» 2023 сделает в Липецкой области две остановки. 22 и 23 апреля передвижной музей пробудет в Липецке. А 24 и 25 апреля – в Ельце. Регистрация на экскурсии откроется 21 и 24 апреля соответственно, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как правило, билеты раскупают быстро, поэтому рекомендуем поспешить. Детей младше 12 лет пускают только в сопровождении взрослых.

Напомним, в Липецке «Поезд Победы» остановится на железнодорожном вокзале. В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. В экспозиции использовали прообразы реальных немецких и японских преступников. Скульпторы по фотографиям воспроизвели позы, эмоции, выражения лиц подсудимых.

«Поезд Победы» - первая в мире интерактивная выставка в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны.