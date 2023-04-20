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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:35

В Липецке инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных водителей с 21 по 23 апреля

Им будут помогать представители народных дружин и казачьего общества
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Липецке

Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецке инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных водителей. Рейд стартует в пятницу 21 апреля и продлится до воскресенья 23 апреля. Автоинспекторы будут в усиленном режиме выявлять нарушителей. Вместе с ними на дороги выйдут члены народных дружин и представители казачьего общества региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за пьяное вождение водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Чтобы вернуть удостоверение, придется вновь сдать экзамен.

При повторном аналогичном нарушении грозит уже уголовная ответственность. Наказание – до 300 тысяч рублей штрафа, либо до 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.