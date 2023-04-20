Небольшой дождь и тепло до +16 ожидают в Липецкой области в пятницу 21 апреля

21 апреля в Липецкой области обещают облачную с прояснениями погоду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 21 апреля, в Липецкой области ожидают облачную с прояснениями погоду. Давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба. Синоптики также обещают небольшие дожди.

Ночью температура воздуха составит от четырех до девяти градусов выше нуля. Днем же столбики термометра покажут +11+16 градусов.

Ветер восточной четверти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Его скорость будет колебаться от 7 до 12 метров в секунду. Днем обещают порывы ветра до 15 м/с.

В субботу, 22 апреля, в областном центре липчан ожидают кратковременные осадки и пасмурное небо. Также предсказывают небольшое похолодание. Утром и днем, в основном, от 9 до 15 градусов выше нуля.