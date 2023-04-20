Жительнице Липецка грозит штраф за оскорбление детей 8 и 13 лет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 48-летнюю женщину, оскорбившую чужих детей. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в январе на территории садоводческого товарищества «Металлург-1» гражданка грубо высказалась в адрес юных липчан 8 и 13 лет, которые играли во дворе своего дома. Женщина так и не объяснила, что произошло.

Мать ребят обратилась в прокуратуру Правобережного района. По результатам проверки возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Материалы направили в мировой суд.

Напомним, что в соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на защиту чести и доброго имени. За оскорбление полагается штраф для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч, для юридических - от 50 до 100 тысяч рублей. Также потерпевшая сторона может требовать компенсации морального вреда.