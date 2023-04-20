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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:43

Жителей Липецка предупреждают о мошенниках, выманивающих деньги для бойцов СВО

Аферисты представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жителей Липецка предупреждают о мошенниках, выманивающих деньги для бойцов СВО

Жителей Липецка предупреждают о мошенниках, выманивающих деньги для бойцов СВО

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области предупреждает о мошенниках. Неизвестные звонят на предприятия - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Они от имени управления просят финансово помочь бойцам, участвующим в СВО.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, все это обман. Аферисты пытаются нажиться, выманив у фирм деньги. На мошенников можно пожаловаться в полицию, а также сообщить о случившемся в управление на горячую линию по телефону: 8 (4742) 27-25-98.

Напомним, что в ближайшие выходные в областном центре инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных водителей. Нарушителям грозят серьезные штрафы и лишение прав. А тем, кто в нетрезвом состоянии сядет на руль повторно - уголовная ответственность.