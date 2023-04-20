Жителям 3 улиц Липецка отключат холодную воду в пятницу 21 апреля

Где отключат холодную воду в Липецке в пятницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 21 апреля в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители дома №20 по улице Студеновская, а также дома №108 по проспекту Победы. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по этим адресам.

Также краны пересохнут в частном секторе садоводческого товарищества «Металлург-1» по улице Полевой участок. Подвоз организуют к дому №5а.

После окончания работ вода может быть мутной. Липчан просят с понимаем отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию горожане могут получить в диспетчерской по телефонам: *6048, 236-048.