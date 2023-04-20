В Липецке 28 апреля стартует VIII хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова Фото: Кирилл Мишин

В Липецке состоится VIII хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова. Соревнования пройдут с 28 по 30 апреля и соберут более 100 спортсменов. За победу поборются 6 юношеских команд из Липецка, Москвы и Московской области, Воронежа и Белгородской области. Церемония открытия турнира состоится в ДС «Звездный» 28 апреля в 10.30.

По данным пресс-службы мэрии, липецкие ребята сыграют со сверстниками столичных «Динамо» и «Спартака». Игры стартуют в 8.45 утра, а завершатся в 19.30. Во второй день спортсмены выйдут на лед в 8.00 и будут состязаться до 18.15. Матчи заключительного игрового дня пройдут с 8.00 до 14.45. Победителей наградят 30 апреля.

Напомним, первый хоккейный детский турнир памяти Олега Пешкова прошел в 2016 году. Этим событием увековечили память липецкого летчика, который погиб в ходе военной операции в Сирии. Самолет Пешкова сбил турецкий истребитель 24 ноября 2015 года. Пилот и штурман катапультировались, но по ним открыли огонь с земли. Мужчина погиб. Олегу Пешкову присвоили звание Героя РФ посмертно.