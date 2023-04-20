В Липецке осужденные из колонии №6 изготавливают обувь и мангалы для 55 регионов России

Осужденные из исправительной колонии №6 Липецка изготавливают обувь и мангалы для 55 регионов России Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В исправительной колонии №6 Липецка осужденные искупают вину ударным трудом. Они изготавливают обувь, спецодежду, разнообразные мангалы, ограждения, лавочки и ворота, мебель и изделия из дерева, а также закатывают соленые огурцы и квашеную капусту. Все это закупают 55 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в исправительных учреждениях есть необходимое оборудование: металлорежущее, сварочное, термическое, швейное, деревообратывающее и тд. Общая площадь цехов – 68 тысяч квадратных метров. Складских помещений – 12 тысяч.

В колонии №6 содержатся осужденные, которых приговорили к принудительным работам. Такое наказание применяют с 2017 года. Они проживают в общежитиях, трудятся на разных объектах предприятий и получают зарплату.