На каких улицах Липецка отключат свет в пятницу 21 апреля

Где в Липецке отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в пятницу 21 апреля отключат свет. С 9.00 до 12.00 без электроэнергии останутся жители дома №5а по улице Союзная, а также проезда Потапова, 1а, 10, 16, 16а. С 9.00 до 16.00 свет погаснет по улицам Карбышева 95; Бородинская, Докучаева, Панфилова, проезд Ильича.

С 9.00 до 17.00 свет отключат по улицам Булавина, Курчатова, Отрадная, Смоленская, Вольная, 13, 15; Лучистая, 15, 40; Новая, 38; Осипенко, 4; Просторная, 2, 12; Раздольная, 34; Совхозная, 128а, 132; Утренняя, 1; Ясная, 11; Баумана, 2б; пл. Заводская, д. 1, 2а, 3а; ул. Пожарского, 8; Зоологическая, 38; Механизаторов, 16; Полярная, 19; Садовая, 51, а также в садоводческих товариществах «Металлург-1», «Ферросплавщик», 127, 138, 143.

Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0-220. Где в пятницу отключат холодную воду, можно узнать по ссылке.