В партии пшеницы объемом 17500 тонн нашли растение-паразит в Липецкой области

Партию зерна в Липецкой области заразили семена повилики Фото: "КП" Архив

В Липецкой области нашли растение-паразит в партии пшеницы объемом 17 500 тонн. Зерно хранили в Задонском районе. Заявление на проверку прислали апреле 2023 года.

Сотрудники Россельхознадзора взяли образцы и отправили в Липецкую лабораторию. Как оказалось, семена повилики заразили 1540 тонн пшеницы. Зерну пришлось выделить отдельный склад. Виновникам направили шесть предостережений, сообщает пресс-служба ведомства.

Сорняк опасен тем, что повреждает траву. После чего культуры плесневеют. Паразит обвивается вокруг растения-хозяина и присасывается к стеблю. Кормить животных зараженным сеном нельзя – скот начинает болеть. Также повилика переносит вирусные болезни.