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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:36

Суд оштрафовал на 250 тысяч предпринимателя за продажу алкоголя без лицензии в Липецке

Бизнесмен получил наказание по части 3 статье 14.17 КоАП
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке бизнесмена оштрафовали за продажу контрафактного спиртного

В Липецке бизнесмена оштрафовали за продажу контрафактного спиртного

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 250 тысяч рублей. Липчанин продавал алкоголь без лицензии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. За контрафакт бизнесмен получил наказание по части 3 статье 14.17 КоАП РФ. Заявление в суд направил прокурор Советского района.

Напомним, в Липецке исправительная колония №6 делает обувь, спецодежду, мангалы, ограждения, лавочки, ворота и мебель для 55 регионов России. Более того, осужденные закатывают соленые огурцы и квасят капусту.

В колонии есть все необходимые инструменты. Площадь цехов составляет 68 тысяч квадратных метров. За свой труд липчане получают зарплату. Кстати, живут они не в камерах, а в общежитиях.