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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:48

Продуктовый киоск площадью в 48 квадратов сгорел в Данкове Липецкой области

Пламя тушили два пожарных расчета
Алина ПАЛАГИНА
В Данкове загорелся продуктовый павильон

В Данкове загорелся продуктовый павильон

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Утром этой пятницы, 21 апреля, в Данкове Липецкой области сгорел продуктовый киоск. Спасателей вызвали на улицу Молодежная в половину шестого утра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Пламя полностью уничтожило внутреннюю отделку металлического павильона на площади в 48 квадратов. Никто не пострадал.

Вечером минувшего четверга, 20 апреля, пожарных вызывали на улицу Юношеская областного центра. В четвертом подъезде дома №23 в электрощитовой произошло короткое замыкание. Приехали четыре расчета МЧС и автолестница. К счастью, возгорания не случилось.

Пламя уничтожило внутреннюю отделку на площади в 48 квадратов

Пламя уничтожило внутреннюю отделку на площади в 48 квадратов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Напомним, жильцы дома на Яна Берзина в Липецке позвонили спасателям из-за средства от тараканов. Внимательные соседи заметили, как из двери сочится дым. Липчане подумали на пожар. Как оказалось, хозяйка квартиры просто решила потравить насекомых дымовой шашкой.