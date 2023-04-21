В Липецке будут судить пятерых приставов, незаконно оштрафовавших 32 должников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить пятерых приставов, которые, фальсифицировав доказательства, оштрафовали 32 должников на 1 000 рублей. Их обвиняют в 95 эпизодах преступлений.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в 2020-2021 года четверо сотрудников составили дела об административных правонарушениях, подделав протоколы. Следствие считает, что приставы согласовывали действия с начальником городского отделения областного УФССП России. Она знала, что протоколы, которые ей предоставили, фиктивные.

- Из стремления улучшить показатели в сфере административной практики вопреки должностной инструкции умышленно не отменяла их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов, находившихся в неведении 32 граждан, каждого из которых оштрафовала на 1000 рублей, - добавили в пресс-службе регионального СКР.

Преступления выявили и пресекли вместе с областным УФСБ России. Следователи опросили всех потерпевших и коллег обвиняемых. Провели 32 почерковедческие, фоноскопические экспертизы. Уголовное дело объемом 43 тома направили в прокуратуру. Затем материалы передадут в суд.