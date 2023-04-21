В Липецкой области завели уголовное дело после 4 ДТП на ремонтируемой дороге Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело из-за ремонтируемой дороги, где в ДТП пострадали автомобилисты и пассажиры. Речь идет об участке подъездного пути от трассы М-4 «Дон» к Липецку.

По данным пресс-службы регионального СКР, во время работ подрядчик не установил предупреждающие знаки, таблички о снижении скорости до 40 км/ч и о сужении проезжей части. Из-за этого с 30 декабря 2021 по 3 января 2022 года на дороге произошло 4 аварии с пострадавшими.

Областная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью автомобилистов и пассажиров». Следователи устанавливают обстоятельства и ответственных за соблюдение правил безопасности при ремонте дорог. Расследование продолжается.