В Липецке на Красную горку пустят дополнительные автобусы до Косыревского кладбища Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на Красную горку пустят дополнительные автобусы. В воскресенье 23 апреля горожане смогут доехать до Косыревского кладбища. В этот день в 8.00 заработает маршрут «Технический университет – Косыревское кладбище». Автобусы будут перевозить липчан до 15.00. В пресс-службе мэрии уточнили, что жители также смогут добраться до нужного места маршрутом №13.

Напомним, что 28 апреля в Липецке стартует VIII хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова. Соревнования в ДС «Звездный» продлятся до 30 апреля. На состязания съедутся более 100 спортсменов из Московской и Белгородской областей, из самой столицы и Воронежа. За победу на льду поборются 6 команд. Подробности здесь.