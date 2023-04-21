Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 11:09

В Липецке на Красную горку пустят дополнительные автобусы до Косыревского кладбища

Маршрут будет работать с 8.00 до 15.00
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке на Красную горку пустят дополнительные автобусы до Косыревского кладбища

В Липецке на Красную горку пустят дополнительные автобусы до Косыревского кладбища

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на Красную горку пустят дополнительные автобусы. В воскресенье 23 апреля горожане смогут доехать до Косыревского кладбища. В этот день в 8.00 заработает маршрут «Технический университет – Косыревское кладбище». Автобусы будут перевозить липчан до 15.00. В пресс-службе мэрии уточнили, что жители также смогут добраться до нужного места маршрутом №13.

Напомним, что 28 апреля в Липецке стартует VIII хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова. Соревнования в ДС «Звездный» продлятся до 30 апреля. На состязания съедутся более 100 спортсменов из Московской и Белгородской областей, из самой столицы и Воронежа. За победу на льду поборются 6 команд. Подробности здесь.