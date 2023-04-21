Движение ограничат на 1,5 часа в центре Липецка из-за легкоатлетической эстафеты 23 апреля

В Липецке ограничат движение во время марафона Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 23 апреля, в центре Липецка ограничат движение на 1,5 часа из-за легкоатлетической эстафеты. Машины будут останавливать с 10:00 до 12:30, сообщает пресс-служба мэрии.

Колона начнет движение от улицы Саперная до Зегеля. Затем участники пробегут Ленина, Гагарина и площадь Героев. Легкоатлеты свернут к площади Плеханова и через Интернациональную вернутся на Саперную.

Водителям советуют продумать маршрут для объезда. При этом, дорогу будут уступать полицейским, пожарным машинам и скорой помощи.

Напомним, в областном центре на Красную горку будут работать дополнительные автобусы до Косыревского кладбища. Транспорт будет развозить липчан с 8 утра до трех дня.