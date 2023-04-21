В Липецке 25-летнему рецидивисту грозит до 4 лет тюрьмы за хищение велосипеда Фото: принтскрин видео.

Жителю Липецка грозит до 4 лет тюрьмы за хищение велосипеда. В полицию обратилась 56-летняя женщина. На прошлой неделе она приехала на двухколесном транспорте в аптеку на ЛТЗ, оставив его у входа. Неизвестный мужчина прошел мимо велосипеда, а потом вернулся, сел на него и поехал.

Липчанка вовремя заметила злодея. Она выбежала на улицу и схватила вора за куртку, но тот вырвался и быстро скрылся. Ущерб женщина оценила в 4 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские изучили камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 25-летний мужчина.

Оперативники задержали предполагаемого преступника. Они забрали у него велосипед и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание – до 4 лет лишения свободы.