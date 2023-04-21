В техническом лицее ЛГТУ будут учиться 250 школьников региона с 1 сентября 2023 года

1 сентября в ЛГТУ откроется технический колледж Фото: Архив "КП"

С 1 сентября 2023 года в Липецке заработает технический лицей на базе ЛГТУ. Здесь будут учиться 250 школьников со всего региона. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. В лицей примут ребят с 7 по 10 классы. Уклон сделают на математику, физику и химию.

– Это первый шаг к созданию системы инженерного образования – от школы до вузовского диплома, – отметил глава области.

И это не единственные изменения для университета. В текущем году вуз впервые наберет студентов по девяти новым профилям. Среди направлений – «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Компьютерная безопасность» и «Агроинженерия».

Также планируют отремонтировать корпус на Интернациональной, улучшить материально-техническую базу и усилить штат преподавателей.