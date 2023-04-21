Под Тамбовом поймали липецкого водителя, находящегося в федеральном розыске из-за взятки

Пьяного автомобилиста остановили инспекторы ДПС. Мужчина предложил им взятку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Под Тамбовом задержали 42-летнего водителя из Липецкой области, находящегося в федеральном розыске. Его обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «Приготовление к даче взятки».

По данным следствия, в сентябре прошлого года жителя Задонского района в селе Казино остановили сотрудники ДПС. Автомобилист оказался пьян. Он решил разрядить обстановку, предложив правоохранителю взятку в 20 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, во время расследования подозреваемый скрылся. Тогда его объявили в федеральный розыск. 20 апреля беглеца поймали в Тамбовской области. Злодея допросили. Ему предъявили обвинение.