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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:53

Банк Уралсиб запустил сервис «Инвестиции Онлайн»

Банк Уралсиб запустил сервис для частных инвесторов в онлайн-банке Уралсиб
Источник:kp.ru
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Сервис дает возможность быстро совершать онлайн выгодные сделки по покупке или продаже акций или облигаций, а также валюты.

Стать инвестором просто – зайдите в раздел «Инвестиции» приложения Уралсиб Онлайн и бесплатно откройте брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

В ближайшее время мы расширим возможности сервиса, добавив обучение, торговлю по лимитным заявкам и множество других функций, чтобы вы могли достичь своих инвестиционных целей еще быстрее и эффективнее.

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