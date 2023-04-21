Банк Уралсиб запустил сервис «Инвестиции Онлайн»

.

Сервис дает возможность быстро совершать онлайн выгодные сделки по покупке или продаже акций или облигаций, а также валюты.

Стать инвестором просто – зайдите в раздел «Инвестиции» приложения Уралсиб Онлайн и бесплатно откройте брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

В ближайшее время мы расширим возможности сервиса, добавив обучение, торговлю по лимитным заявкам и множество других функций, чтобы вы могли достичь своих инвестиционных целей еще быстрее и эффективнее.

Реклама.ПАО "БАНК УРАЛСИБ "