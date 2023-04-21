Медика клинического центра Липецка Наталью Полянскую признали лучшим главврачом России 2023

Лучшим главным врачом России 2023 стала офтальмолог из Липецка Наталья Полянская Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Руководителя областного клинического центра в Липецке признали лучшим главным врачом России 2023. Наталья Полянская победила во Всероссийском ежегодном медицинском конкурсе.

Стаж работы специалиста – более 25 лет. Выпускница Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н Бурденко является автором четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ.

Наталья Полянская прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главврача Липецкого областного клинического центра. С 2018 года – доцент кафедры офтальмологии медицинского университета в Воронеже.

Кстати, врач переехала в Липецк из соседнего города в 2019 году, став участницей региональной программы «Губернаторский миллион». Эту меру поддержки ввели для медработников дефицитных специальностей из других регионов.