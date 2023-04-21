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НовостиОбщество21 апреля 2023 16:15

Медика клинического центра Липецка Наталью Полянскую признали лучшим главврачом России 2023

Офтальмолог победила во Всероссийском ежегодном медицинском конкурсе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Лучшим главным врачом России 2023 стала офтальмолог из Липецка Наталья Полянская

Лучшим главным врачом России 2023 стала офтальмолог из Липецка Наталья Полянская

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Руководителя областного клинического центра в Липецке признали лучшим главным врачом России 2023. Наталья Полянская победила во Всероссийском ежегодном медицинском конкурсе.

Стаж работы специалиста – более 25 лет. Выпускница Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н Бурденко является автором четырех патентов на изобретения и более 70 печатных работ.

Наталья Полянская прошла путь от врача-офтальмолога Воронежской областной клинической офтальмологической больницы до главврача Липецкого областного клинического центра. С 2018 года – доцент кафедры офтальмологии медицинского университета в Воронеже.

Кстати, врач переехала в Липецк из соседнего города в 2019 году, став участницей региональной программы «Губернаторский миллион». Эту меру поддержки ввели для медработников дефицитных специальностей из других регионов.