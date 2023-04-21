На улице Московская и в районе проспекта Победы Липецка отключат холодную воду 22 апреля

В Липецке в субботу 22 апреля отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 22 апреля в Липецке на улице Московская и в районе проспекта Победы отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях, прокомментировали в пресс-службе городского Росводоканала. Рекомендуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №30 по улице Московская. Также без воды останутся жители верхних этажей домов по улицам Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б,4а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы, 22.

Воду подвезут к дому №30 на Московской и №4 по Папина. После окончания работ вода может быть мутной. Подробности в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.