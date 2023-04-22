Волейбольный клуб «Липецк» потерпел 15-е поражение подряд в женской Суперлиге

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 21 апреля, в Екатеринбурге стартовал турнир за 11-14-е места в женской волейбольной Суперлиге. Лишь три победы на фоне трех поражений подмосковного «Заречье-Одинцово» позволяли липчанкам избежать стыковых матчей с лучшим клубом высшей лиги «А». Увы, уже в первый игровой день наши спортсменки потеряли шансы на спокойное завершение сезона. С другой стороны, какое может быть спокойствие в турнире за выживание.

Впрочем, вчера «Липецк» заслужил комплименты. Проиграв первый счет 19:25, наши волейболистки на максимуме провели две других партии. Хоть и проиграли, но бились до последнего – 25:27, 26:28 и итоговые 0:3. Это уже 15-я неудача липецкого клуба кряду (с учетом регулярного чемпионата). Теперь сегодня, 22 апреля, липчанки сыграют с «Заречье-Одинцово» (в 13:00), а 23-го – с нижегородской «Спартой» (в 11:00).