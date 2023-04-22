В Липецке после болезни скончался полковник милиции Александр Тесленко Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В пятницу 21 апреля в Липецке после болезни скончался полковник милиции в отставке Тесленко Александр Константинович. Ему было 68 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Александр Тесленко родился в 1954 году в поселке Орлов Лог Семилукского района Воронежской области. После службы в армии пришел на службу в ОВД. Начинал карьеру с должности милиционера ведомственной милиции по охране зданий УВД. В 1979 году, окончив Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР, стал следователем Тербунского РОВД. С 1997 по 2009 год работал замначальника УВД – начальника милиции общественной безопасности УВД Липецкой области.

- Смелый, талантливый, справедливый, отзывчивый человек, настоящий профессионал, - так говорят об Александре Тесленко сослуживцы и руководство. - Выражаем соболезнования его родным и близким. Светлая ему память.

Мужчина неоднократно выезжал в командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 1 степени, медалью «За отвагу», а также «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

- Лучший полицейский из всех, кого я знал, - написал липчанин Руслан в соцсетях. - Поднялся с самых низов. Везде пробивался сам. Очень порядочный и справедливый человек. Царствие Небесное. Большая утрата.

Прощаться с Александром Тесленко будут 23 апреля в кафедральном соборе Липецка в 10.00.