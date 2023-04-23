Липецкий «Металлург» уступил в Подмосковье

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 22 апреля, в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге липецкий «Металлург» гостил в Раменском у «Сатурна». На 37-й минуте Данила Прошляков вывел хозяев вперед. На 58-й минуте Максим Болдырев выправил ситуацию. Казалось, мы снова поделил очки, как и в предыдущем туре с «Динамо» из Владивостока (0:0). Но «сталевары» провалили концовку встречи, пропустив два гола за три минуты. Дмитрий Авраменко (84-я) и Владимир Марков (87-я) обеспечили «Сатурну» победу 3:1. Отметим, что «Металлург» завершал матч в меньшинстве: на 86-й минуте с поля был удален Антон Белов.

После вчерашнего поражения подопечные Сергея Первушина занимают пятое место с 21 очком в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (33). Теперь 29 апреля липецкий клуб сыграет дома с белгородским «Салютом». Начало матча в 14:00.