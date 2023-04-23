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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 7:53

Жительница Липецкой области обокрала дом бывшего мужа

Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы
Анна ГРЕБЕНКИНА
Женщина была неоднократно судима за неуплату алиментов, мошенничество и кражу.

Женщина была неоднократно судима за неуплату алиментов, мошенничество и кражу.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Тербунские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Воловского района. Ее обвиняют в краже.

По данным регионального СУ СКР, днем 24 ноября пьяная женщина вместе со знакомым приехали в село Волово и зашли в дом бывшего супруга обвиняемой. Дверь была не заперта. Из жилища женщина забрала утюг, алюминиевые провода, светильники и чугунную плиту. Общая сумма украденного составила три тысячи рублей. Все эти вещи она сдала в металлолом. Кстати, приятель был не в курсе, что его подруга незаконно проникла в дом мужа.

Правоохранители выяснили, что женщина была неоднократно судима за неуплату алиментов, мошенничество и кражу. Вину в новом воровстве она признала частично. Однако ее версию опровергают собранные доказательства. Обвиняемой грозит до шести лет тюрьмы.