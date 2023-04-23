Жители десятков улиц Липецка останутся без воды 24 апреля

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Жители десятков улиц Липецка останутся без воды в понедельник, 24 апреля. Ограничения связаны с проведением плановых работ на сетях. Как сообщили в администрации города, подачу ресурса прекратят с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

- Чапаева, 2, 2а, 4;

- Карьерная, 2;

- 9 января, 1А, 7, 10, 10а, 10/2;

- Елецкая, 8А, 10, 63, 67, 67А, 69, 71А, 71;

- Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39Б, 39А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 116, 116А, 120, 122, 122А, 205А, 109, 109В, 109Г, 109А, 109Б, ст.122Д, 122В, 123,124А, 126, 126А, 126Б, 131, 159, 184, 187А, 188, 201;

- частный сектор: Маяковского, ХХ-Партсъезда, Красная, Дарвина, Чапаева, Энергетическая, Димитрова, Кольцевая, Тимура Фрунзе, Карьерная, 9 января, Елецкая, А. Павлова, Лескова, Студеновская, Салтыкова-Щедрина.

Подвоз воды на улицах Студеновская, 205А и Елецкая, 8А.

- Ангарская, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;

- переулок Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а (Д/С №110), 11, 13, 15, 17;

- Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в (С/Ш №6), 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;

- Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;

- Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- Монтажников, 1, 2, 2а, 3а (больница), 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;

- Юношеская, 13;

- Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1;

- ЦТП Детская;

- частный сектор: переулки Клеверный, Усадебный, Дружный, Чистый, Любимый, Технологический, Бытовой, Ландшафтный, Малый, Сырский; улицы Алфавитная, Автодорожная, Шахматная, Почтовая, Базарная.

Воду подвезут по адресам: Детская, 2в, Монтажников, 3а, переулок Рудный, 9а.

- Гагарина, 73а, 87, 87а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 101/2, 103/1,106;

- Терешковой, 1/3, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 7/1, 10/3, 10/2, 10/1, 10, 14, 14/2, 16, 16а, 111, 112.

Подвоз - Гагарина, 73а, 87.

- 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;

- бульвар Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

- Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;

- Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;

- Кривенкова, 3, 5, 7.

Воду подвезут на бульвар Шубина, 15, 16, 20.

Справки по телефонам: *6048, 236-048.

Кроме того, 24 апреля пройдет ремонт на электрических сетях. Поэтому некоторые потребители останутся без света. Под ограничения с 9 утра до пяти часов вечера попадут жители:

- улицы Докучаева, проспекта Ильича, улиц Панфилова, Арсеньева, Баумана, Белорусской, Бородинской, Брусничной,3, Брюллова, Еловой, Карбышева, переулка Космического 3, 36, 4, 4а, 5, 5а, улицы Кочеткова, 2, 4а, Лавочкина, Лунного переулка 2, 4, улицы Мешкова, Пожарского, Рассветной, Свободного переулка, улицы Сокольской, Стасова, Третьякова,1, Шоссейной, 5; садоводчество «Металлург 2», 302, садоводчество «Сокол 2», садоводчество «Сокол 3».

А с 9:00 до 16:00 отключат электричество на улице Краснозаводской, д. 1д, 1е, 2а, 2б и р. Октябрьского моста.

Дополнительная информация по бесплатному круглосуточному телефону «Россети Центр» 8-800-220-0-220.