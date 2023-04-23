В Липецкой области скончался депутат Госдумы Николай Борцов

Фото: сайт Госдумы. Фото: другой источник.

Скончался депутат Государственной Думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 23 апреля. Николай Иванович умер в возрасте 77 лет.

- Его жизнь - это пример успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот. Он рос в послевоенные тяжелые годы. Прошел путь от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода в советские годы. Продолжил развивать предприятие в 90-х, превратив ОАО «Лебедянский» в крупнейшего производителя соков в стране, - отметил глава региона.

По его словам, Николай Борцов никогда не забывал о родном районе. Всегда откликался на просьбы земляков. Помогал с обустройством детских площадок и скверов, с закупкой оборудования для больниц и поликлиник. Поддерживал одаренных детей и многодетные семьи, уделял внимание храмам и монастырям.

Соболезнования родным и близким Николая Борцова.

СПРАВКА:

Николай Борцов родился 8 мая 1945 года. В 1969-м окончил Мичуринский технологический техникум. 1980-м отучился во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Работать начал в 16 лет грузчиком. За 11 лет на заводе прошел путь от мастера до начальника цеха. В августе 1981 года стал директором консервного завода «Лебедянский». С 1992-го - генеральный директор ОАО «Лебедянский». С 2003 года четырежды избирался в Госдуму.