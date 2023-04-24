Волейбольный клуб «Липецк» проиграл все три матча в Екатеринбурге

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 23 апреля, в Екатеринбурге финишировал турнир за 11-14-е места в женской волейбольной Суперлиге. В заключительный игровой день «Липецк» встречался с нижегородской «Спартой». Проиграв два первых сета (20:25, 15:25), наши землячки взялись за ум, но было уже поздно (25:27). Итог – 3:0 в пользу «Спарты».

Это уже 17-я неудача липецкого клуба кряду (с учетом регулярного чемпионата). Теперь «Липецк» ждут переходные матчи с «Северянкой» из Череповца, которые продлятся до трех побед одной из команд. 19, 20 и, если понадобится, 28 мая встречи пройдут в Липецке, 24 и, если понадобится, 25 мая - на площадке «Северянки».