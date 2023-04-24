Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят на старом Преображенском кладбище Лебедяни

Депутата Госдумы Николая Борцова похоронят на старом Преображенском кладбище в Лебедяни Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Во вторник 25 апреля в Липецкой области состоится прощание с депутатом Госдумы Николаем Борцовым. Гражданская панихида пройдет в ДК в Лебедяни по улице Ленина, 9 с 9.00 до 12.00. Отпевание – в Ново-Казанском соборе того же города по Интернациональной, 9. Оно начнется в 12.15 и продлится до 13.30. Похоронят почетного гражданина Лебедянского района на старом Преображенском кладбище, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет. Он рос в тяжелые послевоенные годы. В советские годы прошел пусть от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода. Развивал предприятие в 90-х, превратив ОАО «Лебедянский» в крупнейшего производителя соков. С 2003 года четырежды избирался в Госдуму.

- Для Липецкой области это огромная потеря, - написал в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. - Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне. Соболезнования родным и близким.